В Башкирии социальные президентские гранты выиграли более 50 организаций

Гранты выиграли 57 проектов, представленных организациями республики. Общая сумма поддержки составит 55 млн рублей.

По направлению «социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан» победили 13 организаций, они получат в общей сумме 12,4 млн рублей. Девять организаций - победителей по направлению «поддержка семьи, материнства, отцовства и детства» претендуют на 7,1 млн рублей.

В числе проектов-победителей организация спортивной секции по игре в боччу в Октябрьском доме-интернате для престарелых и инвалидов, создание сенсорной комнаты для детей с ограниченными возможностями здоровья в Татышлинском районе и ремесленного коворкинг-центра для пожилых в Караидельском районе. В Сибае инвалиды и пожилые будут изучать компьютер и цифровую технику, здесь же появится спортивный центр для многодетных малоимущих семей. В Нуримановском районе для детей-инвалидов создадут гончарную мастерскую, а в Иглинском районе появится центр поддержки переселенцев с Донбасса.

Заявки на следующий конкурс президентских грантов можно подать с 1 февраля.