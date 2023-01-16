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Вчера, 16:53

В Башкирии социальные президентские гранты выиграли более 50 организаций

Подведены итоги первого конкурса Фонда президентских грантов 2023 года на реализацию социальных проектов, сообщили в министерстве семьи, труда и соцзащиты населения.

В Башкирии социальные президентские гранты выиграли более 50 организаций
В Башкирии социальные президентские гранты выиграли более 50 организаций

Гранты выиграли 57 проектов, представленных организациями республики. Общая сумма поддержки составит 55 млн рублей.

По направлению «социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан» победили 13 организаций, они получат в общей сумме 12,4 млн рублей. Девять организаций - победителей по направлению «поддержка семьи, материнства, отцовства и детства» претендуют на 7,1 млн рублей.

В числе проектов-победителей организация спортивной секции по игре в боччу в Октябрьском доме-интернате для престарелых и инвалидов, создание сенсорной комнаты для детей с ограниченными возможностями здоровья в Татышлинском районе и ремесленного коворкинг-центра для пожилых в  Караидельском районе. В Сибае инвалиды и пожилые будут изучать компьютер и цифровую технику, здесь же появится спортивный центр для многодетных малоимущих семей. В Нуримановском районе для детей-инвалидов создадут гончарную мастерскую, а в Иглинском районе появится центр поддержки переселенцев с Донбасса.

Заявки на следующий конкурс президентских грантов можно подать с 1 февраля.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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