В Башкирии с 1 февраля вырастут пособия и выплаты

- В общей сложности планируется проиндексировать свыше 40 различных выплат, пособий и компенсаций. Так, на 11,9 процента будет увеличен размер целого ряда выплат: единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, материнского капитала, ежемесячной денежной выплаты ветеранам, ежемесячной страховой выплаты и других, - сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

К примеру, материнский капитал на первого ребенка увеличится почти до 587 тысяч рублей, на второго - почти до 775,6 тысячи рублей.

Добавим, что коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций устанавливается исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год. По данным Росстата, он составляет 111,94 процента, поэтому пособия проиндексируют на 11,9 процента.