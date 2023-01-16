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Вчера, 16:35

В Башкирии с 1 февраля вырастут пособия и выплаты

Ежегодная индексация выплат, пособий и компенсаций пройдет в плановом порядке, сообщили в министерстве семьи, труда и соцзащиты населения со ссылкой на российский минтруд.

В Башкирии с 1 февраля вырастут пособия и выплаты
В Башкирии с 1 февраля вырастут пособия и выплаты

- В общей сложности планируется проиндексировать свыше 40 различных выплат, пособий и компенсаций. Так, на 11,9 процента будет увеличен размер целого ряда выплат: единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, материнского капитала, ежемесячной денежной выплаты ветеранам, ежемесячной страховой выплаты и других, - сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

К примеру, материнский капитал на первого ребенка увеличится почти до 587 тысяч рублей, на второго - почти до 775,6 тысячи рублей.

Добавим, что коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций устанавливается исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год. По данным Росстата, он составляет 111,94  процента, поэтому пособия проиндексируют на 11,9 процента.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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