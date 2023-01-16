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Вчера, 14:30

Глава Башкирии поблагодарил семью Кулагиных за победу в шоу Первого канала «Поём на кухне всей страной»

Как сообщил на оперативном совещании в правительстве руководитель региона Радий Хабиров, победителями телепроекта стали участники народного семейного фольклорного ансамбля «Калинушка» Бирского городского дворца культуры.

Глава Башкирии поблагодарил семью Кулагиных за победу в шоу Первого канала «Поём на кухне всей страной»
Глава Башкирии поблагодарил семью Кулагиных за победу в шоу Первого канала «Поём на кухне всей страной»

«Это здорово, что у нас есть земляки, которые прославляют Башкортостан», — подчеркнул глава республики. Кстати, о существовании такого шоу Радий Хабиров узнал, по его же словам, совершенно случайно: прочитал в СМИ, что 15 января состоялся финал телепроекта, в котором одержала победу семья Кулагиных из Бирска.

А когда глава республики сообщил, что самой взрослой участнице ансамбля Валентине Петровне Кулагиной 91 год, члены правительства не удержались от аплодисментов в ее честь. В итоге министру культуры РБ Амине Шафиковой и главе Бирского района Антону Талалову было поручено поощрить победителей.

«Передайте семье Кулагиных от нас большой привет и словам благодарности — они стали большим и прославленным коллективом. Так что пусть теперь принимают участие в общественной жизни района и республики», — напутствовал Радий Хабиров.

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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