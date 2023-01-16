Азат Бадранов возьмёт на себя координацию работы с мобилизованными

Вопрос обсуждался на оперативном совещании в правительстве.

- Мы с Азатом Шамилевичем договорились, что он берет на себя координацию нашей работы там. Понятно, что он в составе батальона, но у него есть возможность выйти на руководителей подразделений, где служат наши ребята. На меня лично вышел командир подразделения, где 2,5 тысячи наших мобилизованных. Мы уже договорились, что 20 – 21 января конвой доставит часть того, что мы обещали. Я прошу каждого: если Азат Шамилевич обращается, неукоснительно выполнять все, что он просит. Все мои советники, которые там находятся, наши священнослужители вводятся под его подчинение, - отметил Радий Хабиров.

По словам главы республики, такая система поможет работать.

- Здесь мы не дотянулись до больших подразделений, где служат наши мобилизованные. Я уже с двумя командирами разговаривал, которые на меня выходили, они говорят, что в принципе все есть. Но если какие-то нюансы возникают, надо помогать. Эту работу нужно продолжать до победного конца, - подчеркнул глава региона.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.