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Вчера, 13:06

Азат Бадранов возьмёт на себя координацию работы с мобилизованными

Глава республики Радий Хабиров сообщил о новых полномочиях, переданных Азату Бадранову - первому вице-премьеру, участвующемe сейчас в СВО.

Азат Бадранов возьмёт на себя координацию работы с мобилизованными
Азат Бадранов возьмёт на себя координацию работы с мобилизованными

Вопрос обсуждался на оперативном совещании в правительстве.

- Мы с Азатом Шамилевичем договорились, что он берет на себя координацию нашей работы там. Понятно, что он в составе батальона, но у него есть возможность выйти на руководителей подразделений, где служат наши ребята. На меня лично вышел командир подразделения, где 2,5 тысячи наших мобилизованных. Мы уже договорились, что 20 – 21 января конвой доставит часть того, что мы обещали. Я прошу каждого: если Азат Шамилевич обращается, неукоснительно выполнять все, что он просит. Все мои советники, которые там находятся, наши священнослужители вводятся под его подчинение, - отметил Радий Хабиров.

По словам главы республики, такая система поможет работать.

- Здесь мы не дотянулись до больших подразделений, где служат наши мобилизованные. Я уже с двумя командирами разговаривал, которые на меня выходили, они говорят, что в принципе все есть. Но если какие-то нюансы возникают, надо помогать. Эту работу нужно продолжать до победного конца, - подчеркнул глава региона.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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