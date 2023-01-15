Из Башкирии в зону СВО доставили очередную партию гуманитарной помощи

Член Общественной палаты РБ, председатель регионального отделения Российского союза Афганистана Дмитрий Глушко, который был в числе тех, кто доставил груз, отметил, что мобилизованным из Башкирии передали три автомобиля «Нива», один автомобиль УАЗ, а также тепловизоры, продукты, адресные посылки, мед, письма. Вес гуманитарного груза составил порядка полутора тонн.

«Бойцы очень довольны, благодарны, что есть такое внимание, что есть такая помощь и понимание. Настрой у них боевой. Мы были там один день, обошлись без ночлега, сразу поехали обратно, - информировал Дмитрий Глушко. - До призыва бойцы этого полка были заняты на производстве сельхозпродукции, машиностроения, нефтяной отрасли. Это высококвалифицированные работники, востребованные на предприятиях. Сегодня они выполняют боевые задачи. Многие из них уже представлены к государственным наградам за проявленное мужество и отвагу».

Активное участие в сборе гуманитарной помощи приняли представители Башкирского регионального отделения Российского союза ветеранов Афганистана, а также Чишминского и Благовещенского отделения этой организации, Морское собрание Республики Башкортостан, глава администрации Чишминского района Ришат Мансуров, представители Успенского Свято-Георгиевского мужского монастыря «Святые Кустики», неравнодушные жители Чишминского и Аургазинского района, подчеркнули в Общественной палате РБ.

Фото: пресс-служба ОП РБ.