В Уфе пройдёт выставка-ярмарка «Богоявленская»

С 21 по 30 января 2023 года на ВДНХ-Экспо пройдет выставка, посвященная празднику Крещение Господне.

Организаторы сообщают, что на выставку прибудет икона с частицей мощей великомученика Георгия Победоносца и святыни с храмов и монастырей мира.

На выставке курс лекций о православной Уфе прочитает епархиальный историк Павел Егоров. Посетители увидят документальные фильмы об истории России и Византии, о православных святых: великомученике Георгие Победоносце, обителе преподобного Сергия Радонежского.

В рамках выставки пройдет концерт-беседа авторской песни «Спешите делать добро» лауреата, дипломанта международных фестивалей авторской духовно-патриотической песни, священника Валерия Логачева из Орской епархии Оренбургской митрополии.

Также в программе творческая встреча с певицей, композитором, поэтессой, лауреатом вокальных и литературных конкурсов Наталией Гражданкиной с программой «Распахните сердца для любви», встреча с финалистом проекта первого канала российского развлекательного вокального шоу талантов «Голос. 60+» Николаем Гусевым и его программа «Песни для души».

Здесь можно будет приобрести одежду, головные уборы, сумки, товары для здоровья, бижутерию и продукты.

Выставка будет открыта с 10.00 до 19.00.

Фото автора.