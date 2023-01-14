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Вчера, 19:25

В Уфе прошла рождественская лыжная гонка

Сегодня, 14 января, в парке имени Мажита Гафури по «Уфимскому ожерелью» прошла рождественская лыжная гонка. Об этом сообщила пресс-служба администрации Уфы.

В Уфе прошла рождественская лыжная гонка
В Уфе прошла рождественская лыжная гонка

В массовом забеге на лыжах участвовало свыше 250 уфимцев – от 75 до трех лет. Сначала стартовали профессиональные лыжники. Затем победителей определили среди любителей этого зимнего вида спорта. Веселый настрой создали лыжники в костюмах Дедов Морозов, Снегурочек, пиратов, снеговиков и других сказочных персонажей.

Любители скандинавской ходьбы также участвовали в соревнованиях.

Всех участников рождественских соревнований на финише угощали горячим чаем и ароматным пловом.

Фото пресс-службы мэрии Уфы.

В Уфе прошла рождественская лыжная гонка
В Уфе прошла рождественская лыжная гонка
В Уфе прошла рождественская лыжная гонка
В Уфе прошла рождественская лыжная гонка
В Уфе прошла рождественская лыжная гонка
В Уфе прошла рождественская лыжная гонка
В Уфе прошла рождественская лыжная гонка
Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
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