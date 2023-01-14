В Уфе прошла рождественская лыжная гонка

В массовом забеге на лыжах участвовало свыше 250 уфимцев – от 75 до трех лет. Сначала стартовали профессиональные лыжники. Затем победителей определили среди любителей этого зимнего вида спорта. Веселый настрой создали лыжники в костюмах Дедов Морозов, Снегурочек, пиратов, снеговиков и других сказочных персонажей.

Любители скандинавской ходьбы также участвовали в соревнованиях.

Всех участников рождественских соревнований на финише угощали горячим чаем и ароматным пловом.

Фото пресс-службы мэрии Уфы.