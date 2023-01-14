Радий Хабиров рассказал о многодетной семье, в которой старший сын боец СВО

Он поблагодарил Мансафа Харуновича и Наталью Александровну за воспитание детей и рассказал, что в прошлом, 2022 году Фархутдиновы заняли первое место в номинации «Лучшая приемная семья» республиканского конкурса опекунов, приемных и патронатных семей.

- Старшему Даниилу – 22 года, он – один из военнослужащих, которые выполняют боевые задачи в СВО, - рассказал Радий Хабиров. - Был ранен, лечился в госпитале и скоро вернется на передовую. Желаю ему и всем нашим парням скорейшей победы! Еще один сын, Владислав, – выпускник Уфимского училища искусств, преподаватель музыки. Руслан – тоже музыкант, служит в военном оркестре в Алкино.

Глава республики отметил, что крепкая и дружная семья Фархутдиновых – пример для многих. Они выезжают на природу, ходят в походы, устраивают воскресные обеды и ужины, играют на музыкальных инструментах, поют, участвуют в общественной жизни города.



- Алиса, Максим, Валерия, Настя, Катя, Маша и Кристина учатся в школе, - написал Радий Хабиров. - Лиза только еще готовится стать первоклассницей. Миша, Люба, Галя и Альберт ходят в детский сад. Галочке - два года. Она самая младшая в семье Фархутдиновых. Дети растут настоящими патриотами. Занимаются музыкой, вокалом, рисованием, спортом. Активно участвуют в олимпиадах, творческих конкурсах, спортивных соревнованиях.

Фото со страницы Радия Хабирова в соцсетях.



