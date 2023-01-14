Незрячую жительницу Уфы с собакой-поводырем отказывается везти Яндекс-такси

12 января этого года по обращению жительницы Уфы, инвалида по зрению Ксении Минелбаевой проведена контрольная проверка - заказ такси через приложение с указанием в комментариях особенностей перевозки. В 12.50 размещен заказ на платформе Яндекс-такси, который принял водитель автомобиля Datsun Марсель Гиндуллин (перевозчик ИП Вареник А.П., партнер-Альфа Прайд). Водитель отказался выполнять заказ, ссылаясь на собаку. Не помогли разъяснения о нарушениях водителем законов РФ.

Через 25 минут был повторно размещен заказ, который принял водитель LADA VESTA Ильгиз Гарифуллин (партнер Альфа-Парк, перевозчик Миннеахметов Р.А.). Несмотря на наличии в комментариях информации о характере перевозки, водитель в грубой форме отказал в предоставлении услуги.

По данным фактам информация для принятия мер направлена в головной офис Яндекс-такси в Москве, прокуратуру по Республике Башкортостан, министерство транспорта и дорожного хозяйства РБ, Управление Роспотребнадзора по РБ.

Фото предоставлено общественным советом при минтрансе РБ.



