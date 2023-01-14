Минтруда Башкирии возобновит выездные консультации в офисах МФЦ

Консультации о действующих мерах соцподдержки, способах их оформления, перечне необходимых для этого документов и размерах пособий посетители офисов МФЦ смогут бесплатно по графику по средам с 10.00 до 13.00. С графиками можно ознакомиться на официальных сайтах министерства семьи и труда РБ и МФЦ и в соцсетях этих учреждений.

- Практику консультаций граждан мы начали в прошлом году и проводили их раз в месяц, - разъяснила министр труда и соцзащиты населения Ленара Иванова. – Расширили и географию. В прошлом году в этой работе участвовало 19 офисов МФЦ в 18 муниципалитетах. В этом году планируем охватить все офисы многофункциональных центров в республике. Наша задача – дать людям возможность оперативно получать актуальную информацию от первоисточника, тем более что с этого года в сфере социальной поддержки населения появилось множество нововведений.

- Выездные консультации будут проводиться в течение года с соблюдением всех требований санитарно-эпидемиологической безопасности, - добавила директор МФЦ РБ Наталья Куприянова и напомнила, что получить онлайн консультацию специалистов министерства семьи и труда можно также в видеоприемной органов власти и организаций, которые организованы в секторах пользовательского сопровождения МФЦ.

Стартуют консультации 18 января, в среду по следующим адресам: г. Уфа, ул. Менделеева, д. 205 А, г. Учалы, ул. Карла Маркса, д. 1, с. Зилаир, ул. Ленина, д. 68, с. Кушнаренково, ул. Садовая, д. 19, с. Н. Березовка, ул. Строителей, д. 33, с. Иглино, ул. Горького, д. 6, г. Кумертау, ул. Гафури, д. 35, г. Салават, ул. Ленина, д. 11, с. Ермекеево, ул. Советская, д. 59, с. Толбазы, ул. Ленина, д. 113, г. Октябрьский, ул. Кортунова, д. 15, с. Верхние Киги, ул. Советская, д. 14.