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Вчера, 20:22

Глава Башкирии выразил глубокие соболезнования по поводу смерти народной артистки СССР Инны Чуриковой

Радий Хабиров откликнулся на смерть уроженки Башкирии Инны Чуриковой в своем телеграм-канале, выразив глубокие соболезнования ее родным и близким.

Глава Башкирии выразил глубокие соболезнования по поводу смерти народной артистки СССР Инны Чуриковой
Глава Башкирии выразил глубокие соболезнования по поводу смерти народной артистки СССР Инны Чуриковой

- Выражаю глубокие соболезнования родным и близким, коллективу театра «Ленком», всем ценителям театрального и киноискусства в связи с безвременной кончиной народной артистки СССР Инны Михайловны Чуриковой, - написал глава республики. - Жители Башкортостана всегда испытывали особую любовь к творчеству великой уроженки города Белебей, ее яркому таланту, самым разным самобытным образам, сыгранным ею на сцене и в кино. Она восхищала неповторимым мастерством, искренностью, богатой палитрой эмоций.

Светлая память о замечательной актрисе и прекрасном человеке Инне Михайловне Чуриковой всегда будет жить в наших сердцах.

Инна Чурикова умерла сегодня, 14 января, в возрасте 79 лет. Прощание с народной артисткой СССР состоится 17 января в театре «Ленком», где она служила.

Фото из открытых источников.

Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
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