Администрация Белорецкого района подарила детям погибших в СВО бойцов поездку в Москву

Дети впервые были в столице России. Погуляли по Москве – для них провели пешеходную экскурсию. На высокоскоростном лифте поднялись на 89-й этаж башни. Побывали на самой фабрике мороженого. На автобусной экскурсии ребятам рассказали, как строился главный город страны, как москвичи оборонялись от врагов, завезли на обзорную площадку на Воробьёвых горах. Побывали на Красной площади. Гвоздем программы стало представление в байк-центре Всероссийского мотосообщества «Ночные волки».

Сопровождавший вместе с педагогами группу детей глава Белорецкого района Андрей Иванюта признался, что очень благодарен Александру Хирургу за поддержку его идеи привезти на байк-шоу детей белорецких военнослужащих.

Интересную и насыщенную программу для ребят приготовили представители МЧС России. Дети побывали в Учебно-методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, пробовали себя на тренажёрах по тушению пожаров, управлению катером в шторм, оказанию первой медицинской помощи.

Андрей Иванюта отметил, что для детей погибших военнослужащих, которые живут в других городах: Уфе, Екатеринбурге, Новосибирске планируется поездка летом в Волгоград на мероприятия к 80-летию Сталинградской битвы.

В администрации Белорецкого района стараются поддерживать семьи погибших, насколько это возможно. Постоянно с женами на связи специалисты из управления образования, социальных служб. Навещают родителей, стараются хоть немного облегчить боль от потери сыновей, отцов, мужей, братьев.

Фото пресс-службы администрации Белорецкого района.