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Настоящий патриот и крепкий хозяйственник

Россельхозбанк выражает искренние соболезнования семье и близким в связи с кончиной первого президента Республики Башкортостан Рахимова Муртазы Губайдулловича.

Настоящий патриот и крепкий хозяйственник
Настоящий патриот и крепкий хозяйственник

Ушел из жизни выдающийся политик, талантливый руководитель, авторитетный управленец. Муртаза Губайдуллович искренне заботился о судьбе родного края. Будучи настоящим патриотом и крепким хозяйственником, он очень многое сделал для развития экономики и банковской сферы республики, приложил много сил для того, чтобы Башкортостан стал ведущим аграрным регионом страны. По его инициативе и при непосредственной поддержке в республике появился и стал одним из крупнейших в Башкортостане региональный филиал Россельхозбанка, который сегодня является опорным банком АПК республики. Благодаря мудрой политике, проводимой первым президентом, его особому отношению к селу в Башкортостане были сохранены колхозы, которые впоследствии стали основой для дальнейшего развития агропромышленного комплекса региона.

Светлая память о Муртазе Губайдулловиче Рахимове останется в наших сердцах.

Автор фото: Раиф БАДЫКОВ.

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