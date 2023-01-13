Мэр Уфы посоветовал одеваться теплее всем, кто придет на прощание с Муртазой Рахимовым

Он также сообщил, что «для обогрева рядом (с ГКЗ «Башкортостан», где проходит траурная церемония, - авт.) будут дежурить автобусы».

Напомним, прощание с Муртазой Рахимовым проходит сегодня в Уфе в ГКЗ «Башкортостан» с 9 часов. В 12 часов начнется траурный митинг.

«РБ» предупреждала читателей, что с 8.30 до 14.30 в столице будет ограничено автомобильное движение и изменено движение общественного транспорта.



Прямую трансляцию мероприятия можно будет посмотреть в эфире телеканалов БСТ, «Башкортостан 24» и «Вся Уфа» с 11.00.

Иллюстрация: Пресс-служба адмтинистрации города Уфа.