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Сегодня, 09:20

Мэр Уфы посоветовал одеваться теплее всем, кто придет на прощание с Муртазой Рахимовым

Одеваться теплее посоветовал всем, кто придет попрощаться с первым президентом республики, мэр Уфы Ратмир Мавлиев на своей странице в соцсетях.

Мэр Уфы посоветовал одеваться теплее всем, кто придет на прощание с Муртазой Рахимовым
Мэр Уфы посоветовал одеваться теплее всем, кто придет на прощание с Муртазой Рахимовым

Он также сообщил, что «для обогрева рядом (с ГКЗ «Башкортостан», где проходит траурная церемония, - авт.) будут дежурить автобусы».

Напомним, прощание с Муртазой Рахимовым проходит сегодня в Уфе в ГКЗ «Башкортостан» с 9 часов. В 12 часов начнется траурный митинг.

«РБ» предупреждала читателей, что с 8.30 до 14.30 в столице будет ограничено автомобильное движение и изменено движение общественного транспорта.

Прямую трансляцию мероприятия можно будет посмотреть в эфире телеканалов БСТ, «Башкортостан 24» и «Вся Уфа» с 11.00.

Иллюстрация: Пресс-служба адмтинистрации города Уфа.

Автор:Гузель РЕАНОВА
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