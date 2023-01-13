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Вчера, 12:01

Максим Забелин поделился кадрами прощания народа с Президентом Башкирии

Руководитель администрации Главы Башкирии Максим Забелин разместил пост с моментами проводов Муртазы Рахимова в социальных сетях сегодня, 13 января.

Максим Забелин поделился кадрами прощания народа с Президентом Башкирии
Максим Забелин поделился кадрами прощания народа с Президентом Башкирии

- Сегодня провожаем в последний путь первого Президента Республики Башкортостан Муртазу Губайдулловича Рахимова, - написал Максим Забелин. - Вечная память...

Фото со страницы в соцсетях Максима Забелина.

Максим Забелин поделился кадрами прощания народа с Президентом Башкирии
Максим Забелин поделился кадрами прощания народа с Президентом Башкирии
Максим Забелин поделился кадрами прощания народа с Президентом Башкирии
Максим Забелин поделился кадрами прощания народа с Президентом Башкирии
Максим Забелин поделился кадрами прощания народа с Президентом Башкирии
Максим Забелин поделился кадрами прощания народа с Президентом Башкирии
Максим Забелин поделился кадрами прощания народа с Президентом Башкирии
Максим Забелин поделился кадрами прощания народа с Президентом Башкирии
Максим Забелин поделился кадрами прощания народа с Президентом Башкирии
Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
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