Вячеслав Пятков: миром в Башкирии мы обязаны Муртазе Рахимову

- Наш первый президент – это тот человек, который всегда стремился делать так, чтобы в нашей республике мирно уживались представители всех наций и религий, - вспоминает эксперт в области межконфессиональных отношений Вячеслав Пятков. - Примером служил конструктивный диалог с руководителями всех конфессий. Например, в числе его заслуг - реконструкция собора Рождества Богородицы в Уфе. Команда была получена и выполнена. Сегодня это прекраснейший храм на Урале. Хотя тогда, в 1990 годы царил оголтелый, даже пещерный атеизм. А сколько было храмов в районах республики восстановлено, сколько мечетей построено! Муртаза Губайдуллович понимал, что Вера для человека это спутник, и нельзя ее гонениями из души убрать. Мы часто ездили вместе с ним по храмам, он спрашивал, есть ли водоснабжение, теплый ли пол – чтобы верующие не мерзли. Это была отцовская забота. Такое отношение к Вере передалось от первого президента республики к другим руководителям. Не помню каких-то нареканий и выпадов в адрес религии. Никто никогда не пытался обидеть чувства верующих. Наоборот, Муртаза Рахимов прислушивался к просьбам руководителям конфессий усилить работу по нравственности в школах, просил достойно и безопасно проводить Крещение, Пасху. Благодаря ему мы сегодня живем в мире, духовности, и все друг друга понимаем. У нас только проблемы: где построить, где достроить храмы. Особенно важно и ценно это сегодня, когда Сатана объявил войну всем верующим и религиям.

Вячеслав Пятков подчеркнул, что сегодня республика прочно стоит на конфессиональном и межнациональном фундаментах, и ничто не может ее пошатнуть. Сегодня у нас свыше двух тысяч религиозных организаций, 20 видов вероисповедания.

- Думаете, было легко тогда? Муртаза Губайдуллович правильно выстроил отношения с центром и внутри республики. В результате у нас не было национальных распрей и конфликтов. Мы и сегодня пожинаем эти плоды.

Он очень переживал, что соборная мечеть на проспекте Салавата Юлаева в Уфе медленно строится (начато осенью 2007 года – ред.), с духовным управлением мусульман заседали тысячу раз, каждую деталь обсуждали. Он говорил, что эта мечеть должна стать изюминкой, бриллиантом республики. Очень трепетно относился к отделке этого храма. И эта мечеть самая большая в Европе. Я уверен, что ее достроят – сейчас временные трудности. Нужны достойные инвесторы, чтобы мечеть стала лучшей в Российской Федерации.

Хочется пожелать, чтобы в Башкирии всегда были такие руководители, и она была жемчужиной. Чтобы мы оставили детям тот же мир и дружбу народов, какой достался нам в наследство от отцов. Тогда нас ничего не разъединит и не сломит.

Считаю, увековечить память Муртазы Губайдулловича нужно, оставив название будущей соборной мечети «Ар-Рахим» в Уфе в память о нем и его творении, возможно и квартал вокруг назвать в его честь. Думаю, это все поддержат. К примеру, мечеть «сердце Чечни» в Грозном носит имя Ахмата-Хаджи Кадырова – первого президента Чеченской Республики.

Фото из архива Вячеслава Пяткова.