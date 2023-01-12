Виль Тимербулатов: При Рахимове о Башкортостане узнала вся страна

«Муртаза Губайдуллович, прежде всего, – крупный государственный деятель, политик российского уровня с большим авторитетом, который стоял у истоков создания Республики Башкортостан. Благодаря ему вся страна узнала о существовании нашего региона и что он развивается, несмотря на все трудности того времени. Республика Башкортостан шла вперед.

Будучи серьезным руководителем и хозяйственником, имея за плечами огромный опыт управления одним из передовых нефтеперерабатывающих заводов страны, Муртаза Губайдуллович многое сделал для развития экономики республики, в том числе социальной сферы: строились новые дороги, жилье, объекты культуры и образования, лечебные учреждения, были развернуты газификация и водоснабжение. На все эти вещи Муртаза Губайдуллович обращал самое пристальное внимание.

Кроме того, президент Рахимов стал инициатором создания Академии наук РБ, при которой были организованы новые институты. Он всегда поддерживал ученых, членов академии, и весьма бережно относился к кадрам. Вообще, Муртаза Губайдуллович был не только масштабной личностью, но и просто очень добрым человеком…»

Фото из открытых источников.