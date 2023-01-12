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Сегодня, 15:19

В Уфе ярмарки вакансий переместятся в районные филиалы центра занятости

С 1 января центр занятости населения Уфы приобрел статус республиканского, сообщили в минтруде.

В Уфе ярмарки вакансий переместятся в районные филиалы центра занятости
В Уфе ярмарки вакансий переместятся в районные филиалы центра занятости

Ярмарки вакансий, которые традиционно проходили в городском центре занятости населения, теперь будут проводиться в районных филиалах.

Это филиалы по Демскому району (улица Правды, 25), по Калининскому (Ульяновых, 26), по Кировскому (Аксакова, 7), по Ленинскому (Революционная, 16), по Октябрьскому (Российская, 108), по Орджоникидзевскому (Мира, 37а) и по Советскому району (Бессонова, 2а). 

Все услуги, в том числе компьютерная диагностика и консультации по профессиональному обучению, правовым вопросам и другие, оказываются бесплатно.

Получить актуальную информацию о вакансиях можно также на интерактивном портале службы занятости РБ. Добавим, что на сегодня работодателями заявлено более 42 тысяч вакансий.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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