В Уфе сотрудники ГИБДД оказали помощь семье в заглохшей на морозе машине

Внимание инспекторов привлекла «Киа Рио», стоявшая посреди дороги с заглушенным двигателем. Выяснилось, что машина заглохла и не работало отопление салона. Более того, на улице был сильный мороз, что усугубляло ситуацию.

Автоинспекторы незамедлительно включили световые сигналы патрульного авто, чтобы обеспечить безопасность движения на данном участке дороги, пересадили супругу водителя и ребенка в служебную машину, а сами вместе с водителем попытались устранить поломку.

Автомобиль так и не удалось завести. Сломанное авто отбуксировали с помощью другой машины на безопасную стоянку, а мать и ее ребенка полицейские довезли до дома.

Молодая семья выразила сотрудникам ГИБДД слова признательности и благодарности за неравнодушие и оказанную помощь.