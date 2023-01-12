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Сегодня, 10:25

В Уфе появится новый парк отдыха

Обустроить парк планируется в Демском районе, сообщает пресс-служба правительства.

В Уфе появится новый парк отдыха
В Уфе появится новый парк отдыха

Инвестпроект по созданию нового туристического объекта вошел в перечень приоритетных. Объем инвестиций составит 110,5 млн рублей, будет создано 25 рабочих мест.

-  Инициатор проекта - компания «Созвездие первых» - намерен открыть в Демском районе Уфы круглогодичный оздоровительный центр отдыха. На территории парка будут расположены этнодеревня, глэмпинги, выставочный и банкетный залы, банный комплекс. В дальнейшем инвестор планирует открыть здесь конюшню, круглогодичный бассейн с подогревом, центры апи- и иппотерапии, - пояснил гендиректор Корпорации развития РБ Наиль Габбасов.

В рамках сопровождения проекта специалисты корпорации проработали процесс подбора земельного участка, разработали финансовую модель и бизнес-план, сформировали пакет документов для включения проекта в перечень приоритетных с возможностью получения мер господдержки.

Напомним, что Корпорация развития РБ занимается сопровождением инвестиционных проектов по принципу одного окна на всех стадиях реализации и на безвозмездной основе.

Фото: Правительство РБ.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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