В Башкирии предприятия могут стать социальными и получить грант

Подать документы для подтверждения статуса предприниматели могут до 1 мая, а для его получения - до 31 декабря.

– Статус социального предприятия дает возможность получить меры господдержки. Так, в 2022 году 147 социальных предпринимателей стали получателями грантов от 100 до 500 тысяч рублей в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Средства они смогли направить на возмещение части затрат на реализацию своего проекта. В текущем году также будет возможность подать заявку на грант, - отметил руководитель ведомства Рустем Афзалов.

Благодаря поддержке количество социальных предпринимателей в регионе за два года увеличилось в два раза, сейчас их более четырехсот. По этому показателю республика занимает второе место в России после Московской области.

Добавим, что статус социальных могут получить предприятия, занимающиеся решением социальных проблем. Это может быть, например, трудоустройство инвалидов или производство товаров для этой группы населения.

Фото из открытых источников.