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Сегодня, 18:03

В Башкирии будут работать шеф-повара из Вьетнама, Китая и Турции

Квоту на 2023 год для привлечения иностранных работников, прибывающих в Россию на основании визы, установил минтруд страны, сообщает пресс-служба правительства.

В Башкирии будут работать шеф-повара из Вьетнама, Китая и Турции
В Башкирии будут работать шеф-повара из Вьетнама, Китая и Турции

Для Башкирии установлена квота на 327 человек. Она сформирована на основании заявок работодателей, в том числе предпринимателей - иностранных граждан. Трудовые мигранты прибудут в республику из восьми стран: Вьетнама, Египта, Индонезии, Китая, Монголии, Таиланда, Турции и Филиппин.

– Вначале заявки работодателей доводятся до центров занятости населения для возможного замещения рабочих мест российскими гражданами. Однако, как правило, иностранцы привлекаются на рабочие места среднего уровня квалификации с невысокой оплатой труда. На сегодняшний день востребованы специалисты в сфере строительства, общественного питания и предоставления услуг, - пояснила министр семьи, труда и соцзащиты населения Ленара Иванова.

Среди заявленных на этот год вакансий вышивальщик по коже и меху и переводчик технической литературы из Вьетнама, шеф-повара из Вьетнама, Китая и Турции, массажисты из Таиланда.

Всего республиканская межведомственная комиссия по вопросам привлечения и использования иностранных работников рассмотрела заявки 37 работодателей на привлечение в регион 536 работников из стран дальнего зарубежья. В результате были утверждены заявки 31 работодателя на 327 специалистов. Для сравнения, в 2022 году по квоте в республике трудились 245 иностранных работников, приглашенных 39 работодателями.

Фото: Минтруд РБ.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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