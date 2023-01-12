Радий Хабиров: Муртаза Губайдуллович запомнился мне лидером четырехмиллионной республики

- Мы очень благодарны нашему первому Президенту республики за то, что он в самые трудные времена проявил лидерские качества, сумев провести четырехмиллионый Башкортостан через все испытания, которые возникли и перед нашей огромной страной, и перед нами. Именно его работа позволила заложить те основы, построить базис, которыми республика пользуется и сегодня: мощная экономика, выстроенная социальная сфера, которой пользуются, живут в дружбе и согласии люди десятков национальностей.

Управленческий талант Муртазы Губайдулловича особенно ярко проявился в экономической сфере. За годы его руководства республикой мы сумели существенно вырасти во многих вопросах, появились новые возможности. При этом, Муртаза Губайдуллович был таким человеком, который все экономические решения принимал ориентируясь на их полезности для простых людей.

Я достаточно долго тесно работал с ним, и наблюдал за ним со стороны. Это был достаточно строгий, сильный, где-то жесткий управленец. Но вот когда он встречался с обычными людьми — бабушками в селах, детьми на улице, простыми тружениками — в нем что-то неумолимо менялось: глаза светлели. Он становился совсем не тем человеком, которого знали руководители разного уровня.

Муртаза Губайдуллович очень любил свой народ, башкортостанцев. Так вот, прежде чем принять какое-то решение, он думал: какая польза от этого будет для простых жителей. Он говорил: давайте вначале газ в деревню подтянем, воду людям в дом проведем. Муртаза Губайдуллович был очень прагматичным человеком, знал чаяния жителей республики, что им нужно в первую очередь. Часто я был свидетелем того, как он проявлял знания в части потребностей жителей населенных пунктов: проложенных дорог, подключения электричества к новостройкам, водопроводов, водоотведения… Да всего того, чем живут обычные люди.

Повторюсь, ему пришлось руководить республикой в очень непростое время, на этом пути были и взлеты, и падения. Но он был, как сейчас принято говорить, стрессоустойчивым человеком. При том, что ему приходилось работать в разных ситуациях с разными людьми — он был невероятно дипломатичным. Он мог быть разным. Когда требовалось — становиться прямолинейным, упрямым, когда нужно — проявлять чудеса дипломатии, быть очень убедительным.

Я отношусь к той плеяде людей, которые считают Муртазу Губайдулловича своим учителем. Мы выросли, глядя, как он работает, управляет. Свет в окнах его кабинета зажигался очень рано, а гас очень поздно. Он не делил дни на рабочие и выходные, они для него были все рабочими. Он работал столько, сколько этого требовали обстоятельства, сколько было нужно для получения положительного результата. Помню, однажды в последний день года мы поздравились, пожелали друг другу всего хорошего, я собрался уходить на выходные. А Муртаза Губайдуллович говорит: ну ладно, до завтра, утром увидимся. И в этом он весь.

И в то же время при всей своей загруженности работой, он всегда находил время почитать. Находил время поговорить по душам. При всей своей внешней жесткости, он был человеком глубоко деликатным, понимающим. И в этом, на мой взгляд, весь парадокс.

Для республики его уход стал невосполнимой утратой. Это неожиданно, при том, что Муртаза Губайдуллович — человек преклонных лет, он долгое время болел. В последний раз мы виделись 31 декабря в больнице, куда я к нему приехал. Разговаривали, он долго держал мою руку…

...Муртаза Губайдуллович останется в нашей памяти энергичным, мудрым лидером. Я лично запомнил его человеком, уверенно ведшим за собой четырехмиллионную республику.