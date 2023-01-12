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Константин Толкачев: Из жизни ушел человек-эпоха

Председатель Госсобрания – Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев отозвался на уход из жизни Муртазы Рахимова.

Константин Толкачев: Из жизни ушел человек-эпоха
Константин Толкачев: Из жизни ушел человек-эпоха

- Ушел из жизни человек-эпоха, первый президент Башкортостана. Он возглавил республику в очень тяжелое время, в условиях неопределенности и развала страны и, несмотря на все обстоятельства, сумел вывести ее в лидеры по многим показателям, дать новое качество жизни ее жителям, заложить фундамент дальнейшего развития, - считает Константин Толкачев.

«Благодаря своей кипучей энергии, честной работе, отношению к людям, Рахимов пользовался большим авторитетом у коллег и уважением всех, кто его знал. Свою жизнь он посвятил республике, до самых последних дней работая для ее блага. Его уход - огромная потеря для всех нас», - откликнулся на произошедшее спикер республиканского парламента.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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