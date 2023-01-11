В Башкирии построят 300 новых объектов придорожного сервиса

По словам первого заместителя министра экономического развития и инвестиционной политики Айрата Фахретдинова, за девять месяцев введено 80 и модернизировано 108 объектов придорожного сервиса.

- Всего на сегодня введен 191 объект с объемом инвестиций 2,86 млрд рублей, модернизировано 218 объектов с объемом инвестиций 394,7 млн рублей. В перечень приоритетных включено 32 инвестпроекта на 3,7 млрд рублей, - пояснил он.

- Задача на этот год - построить 300 новых и еще столько же модернизировать действующих объектов, - подчеркнул премьер-министр Андрей Назаров.