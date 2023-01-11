-26 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Общество
Сегодня, 16:41

В Башкирии построят 300 новых объектов придорожного сервиса

Предварительные итоги работы в сфере создания дорожной инфраструктуры обсуждены на заседании правительства.

В Башкирии построят 300 новых объектов придорожного сервиса
В Башкирии построят 300 новых объектов придорожного сервиса

По словам первого заместителя министра экономического развития и инвестиционной политики Айрата Фахретдинова, за девять месяцев введено 80 и модернизировано 108 объектов придорожного сервиса.

- Всего на сегодня введен 191 объект с объемом инвестиций 2,86 млрд рублей, модернизировано 218 объектов с объемом инвестиций 394,7 млн рублей. В перечень приоритетных включено 32 инвестпроекта на 3,7 млрд рублей, - пояснил он.

- Задача на этот год - построить 300 новых и еще столько же модернизировать действующих объектов, - подчеркнул премьер-министр Андрей Назаров.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика