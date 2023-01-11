В Башкирии поддержат предпринимателей, развивающих сельскую торговлю

Несмотря на санкционное давление, ситуация остается достаточно стабильной.

- По итогам одиннадцати месяцев 2022 года оборот розничной торговли в республике составил 991,6 млрд рублей или 94,8 процента к аналогичному периоду прошлого года, - отметил премьер-министр Андрей Назаров.

В рамках принятого в минувшем году пакета антикризисных мер торговые центры и комплексы освободили от уплаты налога на имущество. Для потребкооперативов, работающих в сельской местности, снижена процентная ставка по этому налогу. Предприниматели также могут получить земельный участок в аренду без торгов под строительство объектов торговли и общепита в селах с населением менее 5 тыс. человек.

По словам Андрея Назарова, в регионе можно получить весь комплекс мер господдержки приоритетных инвестпроектов – налоговые преференции, получение земельного участка в аренду без торгов, а также субсидии на компенсацию части затрат на инженерную и транспортную инфраструктуру.

- Объем инвестиций в сферу торговли по итогам девяти месяцев 2022 года составил 4 млрд рублей, что на 9,2 процента выше значения аналогичного периода прошлого года, - подчеркнул премьер-министр.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.