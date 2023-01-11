В Башкирии единое пособие на детей оформили более 9 тысяч семей

На данный момент единое пособие назначено на 9 тыс. 675 детей до 17 лет. При этом через портал госуслуг от родителей уже поступило 35 тыс. заявлений. Подать их можно было с 28 декабря, а рассматривать заявления начали с 3 января. При положительном решении средства будут перечислены на счет, указанный при оформлении.

Выплаты также получат 143 беременные женщины, вставшие на учет в медорганизациях в ранние сроки.

Помимо этого, за первые дни января Социальный фонд одобрил выплаты до трех лет на 564 первенца, появившихся на свет до конца минувшего года. Теперь эта выплата входит в единое пособие и оформляется по новым правилам. В то же время, если ребенок появился в семье до 1 января 2023 года, родители могут получить выплату по ранее действовавшим условиям - без учета имущества и при доходах семьи ниже двух прожиточных минимумов на человека. Напомним, что при оформлении единого пособия в расчет берется доход в размере одного прожиточного минимума – в республике это 12 тыс. 650 рублей.

Напомним, что единое пособие заменило пять действовавших мер поддержки. Это выплаты на первого и третьего ребенка до 3 лет, пособия на детей от 3 до 8 лет и от 8 до 17 лет, а также выплата беременным. Единое пособие назначается семьям с доходами ниже прожиточного минимума на человека, при этом применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи, а также занятость родителей.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.