Прием заявок на очередной конкурс Фонда президентских грантов начнется в феврале

Подать заявку на участие можно будет с 1 февраля до 15 марта, результаты объявят в июне, проекты стартуют в июле.

Участниками конкурса могут быть некоммерческие организации, зарегистрированные не позднее, чем за год до окончания приема заявок, а при запросе гранта до полумиллиона — не позднее чем за полгода. Также организации — участники конкурса не могут находиться в процессе ликвидации или банкротства, иметь просроченные задолженности по платежам в бюджет более тысячи рублей или иметь среди учредителей государственных органов и органов местного самоуправления.

Заявки заполняются и подаются через сайт Фонда президентских грантов. Ознакомиться с условиями участия в конкурсе можно в положении, оно будет опубликовано на сайте президентскиегранты.рф ближе к февралю.

Напомним, Фонд президентских грантов на конкурсной основе поддерживает социально значимые проекты некоммерческих неправительственных организаций.

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