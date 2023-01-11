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Сегодня, 15:55

Прием заявок на очередной конкурс Фонда президентских грантов начнется в феврале

Второй конкурс Фонда президентских грантов 2023 года для НКО начнется первого февраля 2023 года, сообщила пресс-служба Общественной палаты РБ.

Прием заявок на очередной конкурс Фонда президентских грантов начнется в феврале
Прием заявок на очередной конкурс Фонда президентских грантов начнется в феврале

Подать заявку на участие можно будет с 1 февраля до 15 марта, результаты объявят в июне, проекты стартуют в июле.

Участниками конкурса могут быть некоммерческие организации, зарегистрированные не позднее, чем за год до окончания приема заявок, а при запросе гранта до полумиллиона — не позднее чем за полгода. Также организации — участники конкурса не могут находиться в процессе ликвидации или банкротства, иметь просроченные задолженности по платежам в бюджет более тысячи рублей или иметь среди учредителей государственных органов и органов местного самоуправления.

Заявки заполняются и подаются через сайт Фонда президентских грантов. Ознакомиться с условиями участия в конкурсе можно в положении, оно будет опубликовано на сайте президентскиегранты.рф ближе к февралю.

Напомним, Фонд президентских грантов на конкурсной основе поддерживает социально значимые проекты некоммерческих неправительственных организаций.

Фото: из открытых источников

Автор:Жанна МИРОНОВА
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