Жительница Уфы открыла сбор теплых вещей для бездомных

- Принимаются теплые варежки и рукавицы, перчатки, носки, шапки и шарфы, термосы для горячих напитков. Можно новое, а можно б/у (главное чистое, целое, теплое). Если вдруг у вас есть возможность и желание поделиться, то я всегда рада вам. Иногда от одной пары носков зависит жизнь, и вы можете ее спасти, - отмечает девушка.

Лейла планирует отвозить собранные вещи в пункты обогрева бездомных, а также передавать их лично в храмах Уфы, куда лица без определенного места жительства приходят покушать. Это Николо-Вокзальный храм (ул. Вокзальная, 39а), Спасский храм (ул. Октябрьской революции, 37А), Симеоно-верхотурская церковь (ул. Белякова, 25А), сообщает пресс-служба ОП РБ.

Связаться с общественницей, чтобы передать ей теплые вещи, можно через соцсеть ВКонтакте.

Фото: пресс-служба ОП РБ.