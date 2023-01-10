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Сегодня, 10:11

В Башкирии Росреестр объявил о выездных консультациях

Консультации для предпринимателей, граждан и профессиональных участников рынка недвижимости будут проходить в офисах МФЦ, сообщает пресс-служба правительства.

В Башкирии Росреестр объявил о выездных консультациях
В Башкирии Росреестр объявил о выездных консультациях

Обратиться за помощью можно будет в первый вторник каждого месяца в 14 городах. Это Белебей, Белорецк, Дюртюли, Мелеуз, Нефтекамск, Октябрьский, Салават, Сибай, Учалы, Уфа, Кумертау, Давлеканово, Стерлитамак и Ишимбай. Прием специалисты будут вести с 15.00 до 18.00. Первая консультация состоится 17 января.

«Получить консультационную помощь по вопросам оформления недвижимого имущества можно во всех офисах МФЦ, также реализована возможность обратиться напрямую к регистратору онлайн на компьютерах свободного доступа или по видеосвязи. Однако личные консультации специалистов Росреестра очень востребованы у жителей, поэтому принято решение продолжить эту практику», - отметила директор МФЦ РБ Наталья Куприянова.

В рамках выездных мероприятий все заинтересованные лица смогут получить консультацию экспертов по регистрации прав на недвижимость и постановке на кадастровый учет, оформлению выписок из реестра недвижимости, земельному законодательству, кадастровой стоимости объектов и электронным услугам ведомства, пояснил руководитель Управления Росреестра по РБ Петр Клец.

Добавим, что консультирование проводится на безвозмездной основе.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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