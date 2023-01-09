Жители Башкирии смогут запретить сделки со своей недвижимостью через портал госуслуг

«Приоритет ведомства – соблюдение имущественных интересов людей и бизнеса. Теперь услугу по запрету государственной регистрации права на собственность без личного участия любой заявитель может получить также на портале госуслуг. Запись в реестр будет внесена в течение пяти рабочих дней», – пояснила замруководителя ведомства Марина Мартынова.

После внесения записи посредники, действующие по доверенности, не смогут заключить сделку без согласия владельца недвижимости. Ранее подать такое заявление можно было только в МФЦ или через личный кабинет на портале Росреестра.

По словам замминистра цифрового развития государственного управления Динара Шарафутдинова, услуга доступна с использованием мобильного приложения «Госключ». Последнее позволяет бесплатно получить сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи и использовать его для подписания документов на смартфоне.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.