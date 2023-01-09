В Башкирии с 1 января выросли пенсии

Выплаты выросли у 1 млн 57 тыс. пенсионеров. Повышение в среднем составило 1 тысячу рублей. После индексации средний размер пенсии по старости увеличился до 20,1 тыс. рублей.

Повышение коснулось только неработающих пенсионеров, при этом размер суммы индивидуален у каждого и зависит от получаемой пенсии. Работающим пенсионерам перерасчет сделают только после прекращения трудовой деятельности.

С 1 января также проиндексированы пенсионные права будущих пенсионеров: на 4,8 процента выросли пенсионный коэффициент и фиксированная выплата. Стоимость коэффициента составила 123,77 рубля, размер фиксированной выплаты – 7 567,33 рубля.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.