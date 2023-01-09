В Башкирии нетрезвых односельчан напугал снежный «автоинспектор»

Он рассказал о том, что «праздничную композицию» возле своего двора соорудила жительница деревни Новобайрамгулово Файза Фаттахова. Видимо, она знала не понаслышке о местных нравах в праздничные дни, поэтому слепила из снега не простого снеговика с морковкой вместо носа, а дорожного инспектора и его машину.

«И что тут началось!!!! Кое-кто, приняв фигуру за реального сотрудника Госавтоинспекции, даже побоялись выезжать со двора, - пишет Владимир Севастьянов. - А потому что не были уверены в собственной трезвости! Увидев эти скульптуры, некоторые граждане, не доехав, развернулись. Другие - ждали, не выходя из дома, ожидая смены дислокации дорожного патруля. И решились проехать только после того, как сельчане объяснили им, что это просто ледяные статуи! Вот такую помощь сотрудникам Госавтоинспекции в профилактике пьяного вождения оказала жительница деревни Файза Фаттахова, огромная ей благодарность!»

Фото: https://vk.com/wall-153665096_125376