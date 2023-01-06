В Башкирии ожидается похолодание до -33 градусов

Сегодня ночью по юго-востоку Башкирии ожидается сильный снег, метель. Днем местами небольшой снег. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный, северо-западный 8-12 м/с, по юго-востоку до 17 м/с. Температура воздуха ночью и днем -18,-23°, ночью местами до -33°. На автодорогах ухудшение видимости.

Водителям рекомендуется не выезжать на дальние расстояния, а если и выехали, быть предельно внимательными. В дорогу с собой брать теплые вещи, запас еды и топлива.

Фото предоставлено пресс-службой МЧС по РБ.