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Вчера, 18:43

В Башкирии ожидается похолодание до -33 градусов

Сведения о прогнозе погоды в республике сообщает пресс-служба МЧС по РБ.

В Башкирии ожидается похолодание до -33 градусов
В Башкирии ожидается похолодание до -33 градусов

Сегодня ночью по юго-востоку Башкирии ожидается сильный снег, метель. Днем местами небольшой снег. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный, северо-западный 8-12 м/с, по юго-востоку до 17 м/с. Температура воздуха ночью и днем -18,-23°, ночью местами до -33°. На автодорогах ухудшение видимости.

Водителям рекомендуется не выезжать на дальние расстояния, а если и выехали, быть предельно внимательными. В дорогу с собой брать теплые вещи, запас еды и топлива.

Фото предоставлено пресс-службой МЧС по РБ.

Автор:Артур СМОЛОВ
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