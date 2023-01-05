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Сегодня, 14:47

В Башкирии для сохранения и развития башкирского языка выделят бюджетные средства

В правительстве Башкирии рассмотрен вопрос о предоставлении субсидий автономной некоммерческой организации по сохранению и развитию башкирского языка. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

В Башкирии для сохранения и развития башкирского языка выделят бюджетные средства
В Башкирии для сохранения и развития башкирского языка выделят бюджетные средства

Организация была создана в 2018 году и по 31 сентября 2022 года финансировалась из внебюджетных источников. Сейчас механизм выделения средств меняется, деятельность АНО будет обеспечивать Министерство образования и науки. Правительством региона подготовлен необходимый проект постановления.

- Общий объем финансирования АНО в этом году за счет бюджетной росписи министерства составит 1,2 млн рублей, в последующем сумма выделяемых средств будет увеличена до 6,3 млн рублей ежегодно, - сказал премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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