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Вчера, 17:14

В Уфе состоялся парад конно-санных экипажей

Парад прошел в рамках новогоднего фестиваля «Терра Зима», сообщили в администрации города.

В Уфе состоялся парад конно-санных экипажей
В Уфе состоялся парад конно-санных экипажей

В параде, состоявшемся по традиции на набережной реки Белой, приняли участие более двадцати экипажей из разных уголков республики. Лошадей выставили крестьянско-фермерские хозяйства и конноспортивные клубы.

Разукрашенные тройки промчались по набережной на глазах у многочисленных зрителей. Кроме того, каждый из экипажей представил творческий номер, своего рода визитку.

Главный приз конкурса получил экипаж из Дюртюлинского района. Самым задорным экипажем признаны представители Караидельского района. Самая красивая упряжка была у бакалинцев, а самая оригинальная презентация - у чишминцев. За лучшее оформление саней отмечена команда Кушнаренковского района. 

Напомним, что сегодня же на набережной прошел лыжно-лучный биатлон – еще одно мероприятие в рамках «Терра Зимы».

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

В Уфе состоялся парад конно-санных экипажей
В Уфе состоялся парад конно-санных экипажей
В Уфе состоялся парад конно-санных экипажей
В Уфе состоялся парад конно-санных экипажей
В Уфе состоялся парад конно-санных экипажей
В Уфе состоялся парад конно-санных экипажей
В Уфе состоялся парад конно-санных экипажей
Автор:Галина ТРЯСКИНА
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