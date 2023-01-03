-2 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Общество
Сегодня, 10:05

В Уфе сегодня пройдёт парад конно-санных экипажей

Новогодний фестиваль «Терра Зима» продолжится 3 января на набережной реки Белой, сообщили в администрации города.

В Уфе сегодня пройдёт парад конно-санных экипажей
В Уфе сегодня пройдёт парад конно-санных экипажей

Программу откроет лыжно-лучный биатлон, который начнется в 11.00 (0+).

Главным событием дня станет парад конно-санных экипажей. Он стартует на набережной в 13.00 (0+). Разнаряженные тройки примут участие в новогодних соревнованиях. Кроме того, зрители смогут покататься на санях, посмотреть концерт и принять участие в конкурсах и играх.

Чтобы добраться до места проведения мероприятий, достаточно воспользоваться спуском к набережной от Конгресс-холла «Торатау».

Добавим, что на набережной также работает резиденция Деда Мороза. С 16.00 до 21.00 уфимцев туда доставит бесплатный новогодний шаттл. Он отправляется каждый час с остановки «Монумент Дружбы».

Фото: Администрация Уфы.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика