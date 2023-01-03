В Уфе сегодня пройдёт парад конно-санных экипажей

Программу откроет лыжно-лучный биатлон, который начнется в 11.00 (0+).

Главным событием дня станет парад конно-санных экипажей. Он стартует на набережной в 13.00 (0+). Разнаряженные тройки примут участие в новогодних соревнованиях. Кроме того, зрители смогут покататься на санях, посмотреть концерт и принять участие в конкурсах и играх.

Чтобы добраться до места проведения мероприятий, достаточно воспользоваться спуском к набережной от Конгресс-холла «Торатау».

Добавим, что на набережной также работает резиденция Деда Мороза. С 16.00 до 21.00 уфимцев туда доставит бесплатный новогодний шаттл. Он отправляется каждый час с остановки «Монумент Дружбы».

Фото: Администрация Уфы.