В Башкирии приступили к формированию плана Года полезных дел для малой родины

Проект распоряжения об утверждении состава оргкомитета и подготовке плана мероприятий внесен на согласование. В состав оргкомитета вошли члены правительства, представители администрации главы РБ и Ассоциации «Совет муниципальных образований РБ».

– Начата работа по формированию плана по проведению в регионе именного года. В него войдут мероприятия по благоустройству территорий социальных объектов, парков и зон отдыха, родников, восстановлению и строительству спортивных и детских площадок, поддержке и созданию музеев, проведению спортивных и музыкальных мероприятий, патриотическому воспитанию детей, работе с молодежью с целью приобщения их к труду на земле и популяризации жизни в сельской местности, – отметил премьер-министр Андрей Назаров.

Утвердить план предполагается в январе на первом заседании оргкомитета.

Фото: Правительство РБ.