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Вчера, 14:20

В Башкирии приступили к формированию плана Года полезных дел для малой родины

По указу главы республики 2023-й объявлен Годом полезных дел для малой родины, сообщает пресс-служба правительства.

В Башкирии приступили к формированию плана Года полезных дел для малой родины
В Башкирии приступили к формированию плана Года полезных дел для малой родины

Проект распоряжения об утверждении состава оргкомитета и подготовке плана мероприятий внесен на согласование. В состав оргкомитета вошли члены правительства, представители администрации главы РБ и Ассоциации «Совет муниципальных образований РБ».

 – Начата работа по формированию плана по проведению в регионе именного года. В него войдут мероприятия по благоустройству территорий социальных объектов, парков и зон отдыха, родников, восстановлению и строительству спортивных и детских площадок, поддержке и созданию музеев, проведению спортивных и музыкальных мероприятий, патриотическому воспитанию детей, работе с молодежью с целью приобщения их к труду на земле и популяризации жизни в сельской местности, – отметил премьер-министр Андрей Назаров.

Утвердить план предполагается в январе на первом заседании оргкомитета.

Фото: Правительство РБ.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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