-4 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Общество
Вчера, 14:48

В Башкирии подвели промежуточные итоги трёх дней новогодних каникул

В Главном управлении МЧС России по РБ проанализировали оперативную обстановку по пожарам и гибели людей на них, сообщили в ведомстве.

В Башкирии подвели промежуточные итоги трёх дней новогодних каникул
В Башкирии подвели промежуточные итоги трёх дней новогодних каникул

Заседание провел вице-премьер Ирек Сагитов. В нем приняли участие начальник ГУ МЧС по РБ Марат Латыпов, председатель госкомитета по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров, замначальника ГУ МЧС России по РБ - начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Владимир Горин и главы администраций муниципалитетов.

В республике в праздничные дни действует особый противопожарный режим, ужесточающий требования к использованию пиротехники и местам массового пребывания людей. Еще одной мерой стал штабной формат профилактической работы в муниципалитетах. Ежедневно сотни профилактических групп работают с лицами группы риска.

Окончательные итоги будут подведены по завершению праздников.

Фото: ГУ МЧС по РБ.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика