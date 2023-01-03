В Башкирии подвели промежуточные итоги трёх дней новогодних каникул

Заседание провел вице-премьер Ирек Сагитов. В нем приняли участие начальник ГУ МЧС по РБ Марат Латыпов, председатель госкомитета по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров, замначальника ГУ МЧС России по РБ - начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Владимир Горин и главы администраций муниципалитетов.

В республике в праздничные дни действует особый противопожарный режим, ужесточающий требования к использованию пиротехники и местам массового пребывания людей. Еще одной мерой стал штабной формат профилактической работы в муниципалитетах. Ежедневно сотни профилактических групп работают с лицами группы риска.

Окончательные итоги будут подведены по завершению праздников.

Фото: ГУ МЧС по РБ.