В Башкирии инвестиции в торговую сферу достигли 4 миллионов рублей

За девять месяцев 2022 года объем инвестиций в торговую отрасль вырос в сопоставимых ценах на 107,2 процента и составил 4 млрд рублей.

Опыт Башкирии по организации школьного питания признан одним из лучших в стране. Создается современная товаропроводящая система, включающая производителей сырья, переработчиков, логистические центры и операторов школьного питания. Это позволило увеличить долю местной продукции в школьных столовых до 68 процентов.

В республике возрождена работа «Молочной кухни». Действуют семь производств, продукция постоянно получает признание на престижных конкурсах.

В рамках поддержки республиканских товаропроизводителей реализуется проект «Продукт Башкортостана». Сегодня его дипломантами являются 669 производителей пищевых продуктов и непродовольственных товаров. Более 25 тысяч наименований продукции маркируется знаком «Продукт Башкортостана».

За минувший год введено в эксплуатацию 80 новых объектов придорожного сервиса в 33 районах, модернизировано 108 уже существующих в 41 районе. Сейчас прорабатываются и реализуются 93 проекта с объемом инвестиций более 10 млрд рублей, отметил глава ведомства.