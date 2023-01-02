В Уфе управляющая банком осуждена за мошенничество

Управляющая отделением банка с декабря 2016 по июль 2019 года вместе с подчиненной сотрудницей присвоила из кассы почти 48 миллионов рублей. Для сокрытия недостачи злоумышленница составляла расходные кассовые ордера о снятии налички со счетов клиентов, после чего сообщница проводила деньги по кассе.

По указанию управляющей, менеджеры оформили договоры страхования жизни 23 граждан и полисы на сумму более 1,3 миллиона рублей без фактической оплаты. За это сообщницы получили мотивационные выплаты на сумму 50 тысяч рублей.

Кроме того, злоумышленницы при открытии и пополнении вкладов не перечислили на лицевые счета клиентов почти девять миллионов рублей, присвоив и потратив деньги на личные нужды.

Обвиняемая не признала вину. Суд приговорил ее к пяти с половиной годам колонии общего режима.

Фото из открытых источников.