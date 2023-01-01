Житель Уфы отправил бойцам СВО на Новый год… свою гармонь

Уфимец Вадим Евграфов передал для бойцов свою гармонь. Инструмент с историей – изготовлен более 60 лет назад. Вадиму Николаевичу гармонь подарила коллега. Когда-то на ней играл ее папа, а сейчас гармонь поможет нашим ребятам бить врага на новых российских территориях.

«Гармонь еще столько же прослужит, потому что качество советское. После инсульта сам уже играть не могу, а ребятам на передовой она пригодится. Все временно, а музыка вечна», – подчеркнул Вадим Николаевич.

Десятилетний Максим Шкуренков вместе с мамой сделал сладкие открытки с теплыми пожеланиями. Подарки от юного уфимца бойцам 12-й гвардейской инженерной бригады предаст полковой священник отец Рафаил, который на днях отправился на передовую.

«Максим, вы тоже участвуете в защите Отечества тем, что поднимаете дух наших воинов. Спасибо большое за подарки. Все они будут вручены нашим бойцам», – отметил отец Рафаил.

В пресс-службе регионального исполкома Народного фронта в Республике Башкортостан напомнили, что помочь бойцам на передовой можно, перечислив средства по специальному QR-коду. Все собранные деньги будут направлены на нужды наших земляков, которые находятся в зоне СВО.

Фото предоставлено пресс-службой регионального исполкома Народного фронта в Республике Башкортостан.