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Вчера, 09:07

Житель Уфы отправил бойцам СВО на Новый год… свою гармонь

На Новый год и Рождество люди стараются отправлять военнослужащим не только полезные, но и способные поднять настроение подарки. Они отправились в зону СВО с очередной партией гуманитарной помощи, собранной Народным фронтом в Республике Башкортостан.

Житель Уфы отправил бойцам СВО на Новый год… свою гармонь
Житель Уфы отправил бойцам СВО на Новый год… свою гармонь

Уфимец Вадим Евграфов передал для бойцов свою гармонь. Инструмент с историей – изготовлен более 60 лет назад. Вадиму Николаевичу гармонь подарила коллега. Когда-то на ней играл ее папа, а сейчас гармонь поможет нашим ребятам бить врага на новых российских территориях.

«Гармонь еще столько же прослужит, потому что качество советское. После инсульта сам уже играть не могу, а ребятам на передовой она пригодится. Все временно, а музыка вечна», – подчеркнул Вадим Николаевич.

Десятилетний Максим Шкуренков вместе с мамой сделал сладкие открытки с теплыми пожеланиями. Подарки от юного уфимца бойцам 12-й гвардейской инженерной бригады предаст полковой священник отец Рафаил, который на днях отправился на передовую.

«Максим, вы тоже участвуете в защите Отечества тем, что поднимаете дух наших воинов. Спасибо большое за подарки. Все они будут вручены нашим бойцам», – отметил отец Рафаил.

В пресс-службе регионального исполкома Народного фронта в Республике Башкортостан напомнили, что помочь бойцам на передовой можно, перечислив средства по специальному QR-коду. Все собранные деньги будут направлены на нужды наших земляков, которые находятся в зоне СВО.

Фото предоставлено пресс-службой регионального исполкома Народного фронта в Республике Башкортостан.

Житель Уфы отправил бойцам СВО на Новый год… свою гармонь
Житель Уфы отправил бойцам СВО на Новый год… свою гармонь
Житель Уфы отправил бойцам СВО на Новый год… свою гармонь
Автор:Надежда ТЮНЁВА
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