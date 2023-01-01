В Башкирии в новогоднюю ночь родилось 14 малышей – 8 мальчиков и 6 девочек

Одной из первых – в 00 часов 40 минут 1 января 2023 года в республике родилась девочка. «Малышка крепенькая, 3 240 граммов, 51 см. Принимали роды медики в перинатальном центре республики. Говорят, что со здоровьем у нее все в порядке», – сообщил глава республики в соцсетях.



Родители девочки Айгуль и Динис Биковы живут в Нефтекамске. Это второй ребёнок в их семье, старшему сыну три с половиной года.



«Поздравляю всех! Счастья и мира! А медиков отдельно благодарю, что всегда на посту – и в будни, и в праздники. Спасибо!», – написал глава республики.

Фото из аккаунта Радия ХАБИРОВА.