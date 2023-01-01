Радий Хабиров пришёл с семьей на Советскую площадь в Уфе

Руководитель пообщался с жителями Уфы, которые в праздничную ночь решили прогуляться по площади, фотографировался с ними. Радий Хабиров подошел к установленным здесь киоскам общепита, а также обсудил с уфимцами перспективы дальнейшего благоустройства прилегающей территории.

Глава республики особо поблагодарил сотрудников правоохранительных органов, оперативных и коммунальных служб, которые добросовестно выполняют свою работу в Новый год, сообщает пресс-служба главы.

Фото предоставлено пресс-службой главы.