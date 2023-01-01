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Вчера, 09:53

Радий Хабиров пришёл с семьей на Советскую площадь в Уфе

В новогоднюю ночь, 1 января, глава Башкортостана Радий Хабиров вместе с семьей посетил в Уфе Советскую площадь, на которой установлен памятник Герою России, генерал-майору Минигали Шаймуратову.

Радий Хабиров пришёл с семьей на Советскую площадь в Уфе
Радий Хабиров пришёл с семьей на Советскую площадь в Уфе

Руководитель пообщался с жителями Уфы, которые в праздничную ночь решили прогуляться по площади, фотографировался с ними. Радий Хабиров  подошел к установленным здесь киоскам общепита, а также обсудил с уфимцами перспективы дальнейшего благоустройства прилегающей территории.

Глава республики особо поблагодарил сотрудников правоохранительных органов, оперативных и коммунальных служб, которые добросовестно выполняют свою работу в Новый год, сообщает пресс-служба главы.

Фото предоставлено пресс-службой главы.

Радий Хабиров пришёл с семьей на Советскую площадь в Уфе
Радий Хабиров пришёл с семьей на Советскую площадь в Уфе
Радий Хабиров пришёл с семьей на Советскую площадь в Уфе
Автор:Надежда ТЮНЁВА
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