Владимир Путин, Михаил Мишустин и Игорь Комаров поздравили главу Башкирии с Новым годом

«Пусть наступающий 2023 год станет благополучным для Вас и Ваших близких, - сказано в поздравлении Владимира Путина. – Желаю доброго здоровья и успехов».

«Меняются цифры в календаре, но преданность Родине, ответственность за судьбу страны, любовь к своей семье по-прежнему остаются главными ценностями, - написал Михаил Мишустин. – Они объединяют нас, помогают преодолевать трудности и двигаться вперед».

Полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров поздравляя жителей Башкирии с Новым годом и Рождеством, отметил, что ради общего будущего «мы все вместе продолжаем работать – боремся с санкциями, поддерживаем участников специальной военной операции и их семьи, открываем новые школы и больницы». Особые слова он адресовал тем, кто находится сейчас в зоне СВО.