В Уфу прибыла группа переселенцев из ДНР

44 жителя Донецкой народной республики прибыли сегодня в столицу Башкирии. Это 38 взрослых и шестеро детей. Вместе с хозяевами приехал и пес Рэм.

Руководитель чрезвычайного ведомства написал, что гостей разместили в уфимском пункте временного размещения, в профилактории «Речные зори».

- Людей обеспечат трехразовым горячим питанием, если будет необходимо, окажут медицинскую помощь, - написал Фарит Гумеров. – Детей устроят в школу, взрослым предложат вакансии. Всем помогут оформить документы.

Фото со страницы в соцсети Фарита Гумерова.