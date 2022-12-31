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Вчера, 11:35

В Уфу прибыла группа переселенцев из ДНР

Сегодня утром, 31 декабря, на железнодорожном вокзале Уфы встретили очередную группу вынужденных переселенцев. Об этом сообщил на своей странице в соцсети председатель Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров.

В Уфу прибыла группа переселенцев из ДНР
В Уфу прибыла группа переселенцев из ДНР

44 жителя Донецкой народной республики прибыли сегодня в столицу Башкирии. Это 38 взрослых и шестеро детей. Вместе с хозяевами приехал и пес Рэм.

Руководитель чрезвычайного ведомства написал, что гостей разместили в уфимском пункте временного размещения, в профилактории «Речные зори».

- Людей обеспечат трехразовым горячим питанием, если будет необходимо, окажут медицинскую помощь, - написал Фарит Гумеров. – Детей устроят в школу, взрослым предложат вакансии. Всем помогут оформить документы.
Фото со страницы в соцсети Фарита Гумерова.

В Уфу прибыла группа переселенцев из ДНР
В Уфу прибыла группа переселенцев из ДНР
В Уфу прибыла группа переселенцев из ДНР
В Уфу прибыла группа переселенцев из ДНР
В Уфу прибыла группа переселенцев из ДНР
Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
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