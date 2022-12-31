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Вчера, 17:15

В Башкирии с нового года заработает Республиканский центр занятости

Центр занятости населения города Уфы с 1 января 2023 года получит статус республиканского, сообщает пресс-служба минтруда.

В Башкирии с нового года заработает Республиканский центр занятости
В Башкирии с нового года заработает Республиканский центр занятости

Процедура пройдет в два этапа: вначале в новую структуру войдут семь районных филиалов Уфы, а с 1 апреля – десять межрайонных центров региона.

Республиканский центр занятости населения будет заниматься карьерным проектированием детей, подростков и молодежи, кадровым обеспечением региональных инвестпроектов, а также содействовать предпринимательской деятельности.

Такое «переформатирование» службы занятости связано с тем, что сейчас по всей стране идет аналогичный процесс: создаются современные кадровые центры, в которых не только другой  формат услуг, но и подход к их оказанию. Кроме того, с 2023 года все региональные центры занятости будут оказывать услуги через портал «Работа России».

На данный момент в Башкирии через портал уже работают два кадровых центра, расположенных в Уфе и Стерлитамаке. Открытие третьего центра запланировано в Нефтекамске.

Фото с сайта mintrud.bashkortostan.ru.

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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