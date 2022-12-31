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Вчера, 11:05

С 1 января Госуслуги отменяют 30-процентную скидку на оплату пошлин

Новшество прокомментировал вчера, 30 декабря, на своем телеграм-канале главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов.

С 1 января Госуслуги отменяют 30-процентную скидку на оплату пошлин
С 1 января Госуслуги отменяют 30-процентную скидку на оплату пошлин

Отметив, что ранее 30% скидка действовала для жителей региона на оплату всех госпошлин через портал «Госуслуги», глава ГИБДД Башкирии остановился на штрафах за нарушения правил дорожного движения.

- Скидка в 50% при оплате штрафов действует как на портале Госуслуг, так и в банках по-прежнему, если водитель оплачивает их в течение 20 дней с момента совершения административного правонарушения, - сообщил Владимир Севастьянов. – Скидка производится автоматически. Она установлена бессрочно статьей 32.2 КоАП РФ.
Фото из открытых источников.

Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
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