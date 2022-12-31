С 1 января Госуслуги отменяют 30-процентную скидку на оплату пошлин

Отметив, что ранее 30% скидка действовала для жителей региона на оплату всех госпошлин через портал «Госуслуги», глава ГИБДД Башкирии остановился на штрафах за нарушения правил дорожного движения.

- Скидка в 50% при оплате штрафов действует как на портале Госуслуг, так и в банках по-прежнему, если водитель оплачивает их в течение 20 дней с момента совершения административного правонарушения, - сообщил Владимир Севастьянов. – Скидка производится автоматически. Она установлена бессрочно статьей 32.2 КоАП РФ.

Фото из открытых источников.