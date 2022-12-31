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Вчера, 08:48

Народный фронт в Республике Башкортостан отправил бойцам СВО два квадрокоптера

Накануне Нового года Народный фронт в Республике Башкортостан отправил бойцам добровольческих батальонов и 12-й гвардейской инженерной бригады очередную партию гуманитарной помощи.

Народный фронт в Республике Башкортостан отправил бойцам СВО два квадрокоптера
Народный фронт в Республике Башкортостан отправил бойцам СВО два квадрокоптера

На средства, которые были собраны в рамках регионального сбора проекта «Народный фронт. Всё для победы!», общественная организация приобрела два квадрокоптера DJI Mavic 3.

Прокомментировал отправку груза руководитель регионального исполкома Народного фронта в Республике Башкортостан Виталий Брыкин.

– Это настоящий народный подарок нашим землякам, защищающим интересы страны с оружием в руках. Всего за десять месяцев мы собрали и отправили на передовую более 30 тонн гуманитарной помощи. Это стало возможным только благодаря неравнодушным жителям республики, которые активно поддерживают наших бойцов, выполняющих боевые задачи в зоне специальной военной операции.

Виталий Брыкин напомнил, что помочь бойцам на передовой можно, перечислив средства по специальному QR-коду. Все собранные деньги будут направлены на нужды наших земляков, которые находятся в зоне СВО.

Фото предоставлено пресс-службой регионального исполкома Народного фронта в Республике Башкортостан.

Автор:Надежда ТЮНЁВА
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