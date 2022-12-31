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Вчера, 12:05

На новогодние каникулы в Башкирии введен особый противопожарный режим

С 31 декабря 2022-го до 10 января 2023 года на всей территории Башкирии введен особый противопожарный режим. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по республике.

На новогодние каникулы в Башкирии введен особый противопожарный режим
На новогодние каникулы в Башкирии введен особый противопожарный режим

Меры приняты правительством региона для обеспечения пожарной безопасности. Среди них – организованы дежурства сотрудников МЧС на объектах и в местах массового скопления людей, в случае необходимости дети из неблагополучных многодетных семей будут размещены в соцучреждения, будут эвакуированы автомобили, припаркованные на пожарных гидрантах (чтобы в случае пожара был доступ к заправке водой пожарных автомобилей). В этот период запрещены огневые и другие пожароопасные работы (не связанные с производственным технологическим процессом), запрещено разводить огонь вне специально оборудованных для этого мест, в том числе для приготовления пищи. Запрещено использовать пиротехнику 1-3 классов опасности, исключение – специально оборудованные для этого площадки в каждом муниципалитете. На бенгальские огни и хлопушки запрет не распространяется.

В жилом частном секторе пройдут профилактические рейды.

Фото Альберта ЗАГИРОВА.

Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
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